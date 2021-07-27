«شباب النواب»: الزيارات الميدانية غيرت انطباع المواطن عن البرلمان

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود المستشار حنفي جبالي وحسن إداراته لشئون البرلمان، قائلا: |قدمت انطباعا عن برلمان يليق بااسم مصر ومكانتها".

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

ونقل رئيس لجنة الشباب، شكر أعضاء اللجنة لرئيس مجلس النواب، على إداراته الحكيمة الهادئة موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووزير الشئون النيابية، والأمين العام للبرلمان، والنواب من هم ليسوا أعضاء في اللجنة الذين تقدموا بطلبات إحاطة، على تعاونهم المستمر مع اللجنة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تضم قامات وطنية بذلت جهدا غير مسبوق سواء على مستوى الأدوات الرقابية، أو الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية، موجها الشكر لجميع أعضاء اللجنة.

وأضاف: أدينا خلال دور الانعقاد الأول بما يرضي ضميرنا.. لم نحقق المرجو كاملا ونسعى خلال دور الانعقاد القادم لتحقيقه".

وأكد رئيس لجنة الشباب، إن الجهود التى بذلتها اللجنة والزيارات الميدانية التي قامت بها غيرت وجهة نظر المواطن في أداء البرلمان، مؤكدا أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني وأكد أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن .

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم.