طالع.. موعد طرح الإعلان 15 للاسكان الاجتماعي 2021

ينتظر كثيرون موعد طرح الإعلان 15 للإسكان الاجتماعي سعيًا لامتلاك إحدى وحدات الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل بأسعار مدعمه، فى إطار مساعى الدولة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف التكتلات السكانية بعواصم المدن على مستوى الجمهورية، ولذلك تنشر الدستور التفاصيل في هذا التقرير.

موعد طرح الإعلان 15 للاسكان الاجتماعي

وترجح التصريحات الرسمية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يكون موعد طرح الإعلان 15 للاسكان الاجتماعى الأسبوع المقبل، إلكترونيًا تيسيرًا على المواطنين عبر رابط الموقع الرسمى لصندوق الإسكان الاجتماعى https://www.shmff.gov.eg، والذى يقوم من خلاله طالبى الحجز وحدات إسكان منخفضى ومتوسطى بملئ البيانات الشخصية تمهيدًا لمراجعتها والتحقق من صحتها ومدى استيفاءها للشروط المحدده سلفًا.

ويتوقع أن يلقى الإعلان الرسمى عن موعد طرح الإعلان 15 للاسكان الاجتماعى اهتمام كبير من مختلف شرائح المواطنين الراغبين فى حجز وحدة سكنية بسعر مدعم فى إحدى المدن الجديدة سواء لأول مرة أو من لم يحالفهم الحظ فى آخر إعلان للاسكان الاجتماعى قبل ستة أشهر منذ إغلاق باب التقديم وسحب كراسات الشروط خلال شهر ديسمبر الماضى.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

ويشترط للتقدم لحجز أيًا من وحدات الإسكان الاجتماعى توافر عدة شروط من بينها، التمتع بالجنسية المصرية وأن يتراوح عمر المتقدم بين 21 عامًا- 50 عامًا، وألا يزيد صافي دخله السنوي عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة بالنسبة ، أما الأعزب ألا يزيد صافي الدخل السنوي الخاص به عن 54 ألف جنيه سنويًا أي ما يعادل 4500 جنيه شهريًا لمحدودى الدخل.

محظورات التقديم لحجر الوحدات السكنية المدعومة

كما يحظر التقديم حجز أكثر من وحدة سكنية في المدن التي يشملها الإعلان الواحد أو الحصول على تخصيص وحدة أو أرض سكنية أو كان قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تُقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، مع إعطاء أولوية لفى تخصيص الوحدة السكنية لمن يقيم فى المحافظة نفسها أو مقر عمله.

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