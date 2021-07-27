تسجيل صفر إصابات لليوم الـ4.. وتعافي 3058 من كورونا بشمال سيناء

تماثلت 10 حالات جديدة للشفاء التام من مرضى فيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء، على مدار يومين ليصل إجمالي المتعافين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حتى الآن، إلى 3058 حالة وجاء تماثلهم من الفيروس اللعين عقب تلاقيهم البروتوكول العلاجى التي خصصته وزارة الصحة للعلاج.

و حققت المحافظة، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، صفر إصابات جدد بفيروس كورونا المستجد وذلك لليوم الرابع على التوالي، ليتوقف إجمالي أعداد الإصابات منذ بداية تفشي فيروس كورونا حتى الآن إلى 535 حالة، كما سجلت حالة وفاة واحدة أثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، على مدار يومين، 214 حالة.

وبخصوص الحالات المحتجزة وما زالت تخضع للعلاج من فيروس كورونا المستجد داخل العزل الصحي بمستشفيات محافظة شمال سيناء، وصل عددها اليوم لـ 3حالات، بينما بلغ عدد حالات التي تخضع البرتوكول العلاجي بالغزل المنزلي 19 حالة.

- خطوات حصول المواطنين على جرعتي لقاح كورونا



وكانت حددت وزارة الصحة والسكان أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال التالي: التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.



و يقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

و فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

و المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

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