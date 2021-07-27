الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب اليمنى» يطالب بإدراج ميليشيا الحوثى ضمن قوائم الإرهاب

النواب اليمني
النواب اليمني

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني جرائم تفجير المنازل التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المواطنين اليمنيين، والتي كان آخرها تفجير منزل لمواطن يمني بمديرية الزاهر آل حميقان محافظة البيضاء.

وطالبت هيئة رئاسة مجلس الشورى- في بيان أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، اليوم الثلاثاء- المجتمع الدولي إدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها المنقلبة على الشرعية وعلى الإرادة الوطنية ضمن قوائم الارهاب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مطالبة مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان، والمبعوثين الأممي والأمريكي، العمل بجد وحزم لإيقاف هذه الجرائم الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين.

وأوضحت أن هذه الجرائم تشكل مع التدمير الممنهج للقرى بهدف التهجير القسري جرائم حرب، تدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف الحياة والممتلكات، وتضاف هذه الجريمة الإرهابية إلى جرائم تفجيرات سابقة شملت منازل سياسيين وحقوقيين وصحافيين ونقابيين ومشايخ ومواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرت الميليشيا، والتي وصلت لما يقارب من 1000 منزل وفقًا لإحصائيات منظمات حقوقية.

ولفتت إلى أن هذه الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتؤكد أن هذه الميليشيات الإرهابية لا ترغب في السلام ولا تؤمن به وهدفها زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق وهذه الميليشيات مازالت تتمكن من وسائل القتل والتدمير، ومازال هناك من يقدم لها هذه الوسائل دون عقاب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بوضع حد تجاه هذه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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