أبرز مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر

وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يوور، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

في السياق، ترصد "الدستور" أبرز مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر والتي تمثلت في:

1- محطة بنبان للطاقة الشمسية والتى أنشئت بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي.

2- تنسق وزارة التعاون الدولى حاليًا مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير منظومة تسجيل العقارات وإدارة الأراضي في مصر.

3- من المقرر إطلاق برنامج قومي لتحديث تسجيل العقارات في نظام تسجيل عيني موحد، إضافة إلى ميكنة جميع خدمات تسجيل العقارات المملوكة للمواطنين والشركات، بهدف استكمال تسجيل جميع العقارات بحلول عام ٢٠٣٠.

4- أتاح البنك الأوروبى تمويلات بقيمة 784 مليون يورو للقطاع الخاص وذلك ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من البنك الأوروبي لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

5- ومن بين المؤسسات المالية التي حصلت على تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأهلي المصري الذي حصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، و100 مليون دولار لبنك مصر و100 مليون دولار لبنك القاهرة، بالإضافة إلى 100 مليون دولار لبنك QNB الأهلي.

6- تنقسم التمويلات التي وجهها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص خلال 2020، بواقع 93.6% للمؤسسات المالية، و3.9% للصناعة والخدمات، و1.9% للسياحة والعقارات، و0.6% لتكنولوجيا المعلومات.

7- وفر البنك 200 مليون دولار لمصر و4 دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود.

8- تبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروعات، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام.

9- مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة.