باكستان والسعودية تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

اتفقت باكستان والسعودية، على تعزيز مزيد من العلاقات الثنائية وتوطيدها ولا سيما في المجال الاقتصادي، بما فيه التعاون في التجارة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا.

جاء ذلك، وفق ما نقلته صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في مقر وزارة الخارجية الباكستانية بإسلام آباد، عقب مباحثات رسمية على مستوى الوفود.

وأكد وزيرا الخارجية الباكستاني والسعودي التزامهما وعزمهما لمواصلة الدعم لبعضهما البعض حول القضايا ذات الأهمية الدولية والإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن أمله في بناء روابط قوية في ظل وقوف الدولتين بجانب بعضهما البعض في الأوقات الحرجة.

ووصف المباحثات الثنائية بأنها مثمرة ومفيدة، حيث ناقشت جميع جوانب علاقات التعاون القائم بالتركيز على العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكد أن الحكومة السعودية ستشجع رجال الأعمال من كلا الجانبين على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا، كما أكد على توسيع التسهيل للمسافرين الباكستانيين خاصة في مجالات قيود التاشيرة التي تتعلق بلقاح جائحة كورونا.

وأفاد بأن السعودية تعمل على تخفيف قيود السفر للمسافرين من باكستان، وتلقيح الباكستانيين المقيمين في المملكة ضد الجائحة، وثمن إجراءات حكومة باكستان للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن ارتياحه إزاء مستوى الروابط الودية القائمة بين البلدين الشقيقين.

وقال إن المباحثات ركزت على بحث السبل لتحسين وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية عبر الاستثمارات والتجارة الثنائية، مشيرًا إلى أن مباحثاته مع نظيره السعودي ناقشت أيضاً تخفيف قيود السفر وسط وضع الجائحة العالمية، قائلا إن الجانب السعودي اتفق على توسيع التسهيل بهذا الصدد.

وأفاد بأن البلدين اتفقتا أيضاً على تعزيز التعاون في مجالي التغير المناخي والثقافة.