الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار تشغيل معبر رفح استثنائيًا لعبور العالقين والحالات الإنسانية

معبر رفح
معبر رفح

واصلت السلطات المصرية اليوم تشغيل معبر رفح البري استثنائيًا من الجانبين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ للتيسير على الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكدت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة للحالات الإنسانية ولإدخال أي مساعدات إلى القطاع في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

ويتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات، ووفقًا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقًا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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