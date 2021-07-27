وزير المجالس النيابية مشيدا بأداء البرلمان: تشريعاته منضبطة دستوريا وتلبي طموحات المواطنين

أثنى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، على الأداء التشريعي لمجلس النواب خلال دور انعقاده الأول، لافتًا إلى أنه أثمر عن خروج تشريعات منضبطة تراعي كافة الضوابط الدستورية، وتلبي مطالب الوطن والمواطنين ، متسائلا: " كيف وعلى رأس المجلس شيخ من شيوخ القضاة الأجلاء المستشار حنفي جبالي، الفقيه الدستوري الأجّل والرئيس السابق للمحكمة العليا بالبلاد، ووجود كوكبة من النواب الذين أثرَتنا آراؤُهم ومداخلاتُهم؟".



وأضاف: استهل مجلسكم الموقر فصله التشريعي الجديد بمباشرة سلطته الرقابية على الحكومة ووزاراتها كافة مستخدمًا ما أوكله له الدستور من سلطات وصلاحيات، إيمانًا بأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وقد خولها لمجلسكم الموقر لتباشروها نيابة عنه، فرعوتموها حق رعايتها بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.



وتابع فؤاد، وفي المقابل لذلك، استجابت الحكومة، فحضر رئيس مجلس الوزراء، كما حضر الوزراء كافة وعرض كل منهم ما أنجزه في الحقيبة التي أوكلت إليه، وتلقى ما عنّ للنواب من رؤى وأفكار وأسهُم نقد، وعملوا جميعًا على الاستجابة لكل ذلك، تأكيدًا لمبدأ الفصل المرن بين السلطات كركيزة من ركائز الحكم في الدستور، واستطرد، وفي المقابل باشر مجلسكم الموقر دوره التشريعي بالكفاءة والوعي ذاتهما.

وفي السياق ذاته أشاد وزير المجالس النيابية ، بالأداء المتميز لمكتب المجلس، مثنيًا على وكيليه المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبو العنين، مؤكدًا أنهما كانا خير عون للجميع، وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب.



كما أشاد الوزير بالدور المتميز لرؤساء الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد، لافتًا إلى أنهم قد أسهموا في ترسيخ الصورة الذهنية لدى المواطنين بأنهم قد انتخبوا من يرعو مصالحهم، مضيفًا " وأخص بالذكر منهم النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبيةا، الذي نلمس منه دائمًا وعيًا وإدراكًا لكل ما يمر به هذا الوطن، واستجابة سريعة للنبض الشعبي، بما يعكس التحامه بناخبيه وعموم المواطنين.

وفي ختام كلمته أمام الجلسة العامة للنواب أشاد وزير المجالس النيابية بأداء المستشار أحمد منّاع، أمين عام مجلس النواب، على قدمه وقدمه من جهد لضمان انتظام سير المجلس من كافة جوانبه الإدارية والفنية.







