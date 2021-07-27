وظائف شاغرة بالجامعات الحكومية.. ننشر الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت المنصة الإلكترونية للوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وظائف شاغرة بعدد من الجامعات على مستوى الجمهورية، وذلك التزاما بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمال لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ومعاونة الباحثين عن فرص عمل.

وفي هذا الصدد، كشفت جامعة الوادى الجديد عن وجود 85 وظيفة شاغرة بين وظائف أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم، بشرط أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - لا يجوز للمعين عن طـريق هذا الإعلان النقل أو الإعارة أو القيام بإجازة خاصة قبل مرور عشرة سنوات من شغل الوظيفة (يقدم إقرارا كتابياً بذلك) - ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقل أو التعيين والأولوية للنقل.

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 2021/07/ 14 حتى يوم 03/ 8/ 2021، ويتم التقديم فى إدارة التنظيم والإدارة بمقر المبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد – مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، بما يراعى الشروط العامة لجميع المتقدمين والتى تشمل:

أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية نهائية، أن يكون يكون محمود السيرة حسن السمعة، لا يجوز للمعين عن طريق هذا الإعلان النقل أو الإعارة أو القيام

بإجازة خاصة قبل مرور عشرة سنوات من شغل الوظيفة "يقدم إقرارًا كتابيًا بذلك"، أن يكون مصرى الجنسية.

كما يفضل من بين المتقدمين من لهم خبرة تدريسية وبحثية فى التخصص المطلوب والأصغر سنًا، يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لهذا الإعلان عن طريق النقل أو التعيين والأولوية للنقل، وتقدم الطلبات شخصيًا باسم عميد الكلية مرفقًا المستندات التالية:

شهادة المؤهل، شهادة تقديرات السنوات الدراسية "بيان تقديرات"، شهادة الماجستير – شهادة الدكتوراه للمتقدمين لوظيفة أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، عدد 3 نسخ من الإنتاج العلمى بالنسبة للمتقدمين لدرجة أستاذ، أستاذ مساعد، الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث، بطاقة الرقم القومى سارية، شهادة الميلاد المميكنة ، عدد 6 صور شخصية، صحيفة حالة جنائية، بيان بالرقم التأميني، عدد 3 نسخ من رسالة الماجستير، عدد 3 نسخ من رسالة الدكتوراه، إقرار بعدم العمل أو الفصل أو موافقة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للذين يعملون بإحدى الوظائف الحكومية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية ، بيان حالة علمية ووظيفية موضحًا به الجزاءات والإجازات لمن يعملون بجهات حكومية إذا كان المتقدم يعمل.

كما أعلنت جامعة دمياط عن حاجتها لشغل 3 وظائف شاغرة ضمن وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى، يشترط فى المتقدم لشغل إحدى الوظائف المعلن عنها استيفاء الشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لكل منهما وتعديلاتهما، والحصول على دكتوراه / حاصل على" بكالوريوس الطب والجراحة".

وتشمل المستندات المطلوبة: أصول الشهادات والمؤهلات العلمية، الموقف من التجنيد، صورة بطاقة الرقم القومي ، صحيفة الحالة الجنائية، عدد 5 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم لوظيفة أستاذ، للمتقدم لشغل الوظائف المذكورة بالاعلان تقديم ما يفيد الخبرة التدريسية ومدتها معتمدة من إحدى الجامعات المعترف بها، ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها مرفقاً بها المستندات التى تؤيد صحة ما ورد فيها.

يشترط في المتقدم لشغل أستاذ أن يكون قد تم ترقيته بالفعل وقت تقديم أوراقه، وذلك من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، كما يشترط موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل فى جهة أخرى أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل فى حالة عدم عمله.