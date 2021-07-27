تعرف على تنسيق الصنايع 2021 القليوبية

لطلاب الإعدادية..

نستعرض لكم في هذا التقرير تنسيق الصنايع 2021 القليوبية، كما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق المدارس الثانوية الفنية لأقسام الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتعليم المزدوج بنظام 5 سنوات و3 سنوات.

تنسيق الصنايع 2021 القليوبية

جاء تنسيق الصنايع 2021 القليوبية كالتالي:

- تنسيق الصنايع 2021 القليوبية.. 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية

-220 درجة شلقان الثانوية الصناعية بنين و210 درجة للبنين

-220 للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين 225 درجة -

- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة ، مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات 220 درجة.، أما مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بـ 230 درجة.

وجاء تنسيق الصنايع 2021 القليوبية في مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات ب225 درجة، وتنسيق مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات ب225 درجة - برشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة، ومدرسة كفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة -مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة -طنان الثانوية الصناعية بنين بـ210 درجات-مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بمجموع 235 درجة، مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة، وجاء تنسيق مدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة -مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات بمجموع 230 درجة، و مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بمجموع 230 درجة.

مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 215 درجة.

- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بـ210 درجة.

- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمجموع 220 درجة.

-مدرسة واجهور الثانوية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة.

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة.

مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة .

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- مدرسة الشهيد محمد علي عبد العال الصناعية بنين ببهتيم بمجموع 215 درجة.

- مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بمجموع 220 درجة.

- مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين بمجموع 210 درجات.

- مدرسة شبين القناطر الصناعية بنين بمجموع 215 درجة .

- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات بمجموع 230 درجة .

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة .

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بمجموع 230 درجة.

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة .

- مدرسة الثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بمجموع 235 درجة.

-مدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمجموع 250 درجة.

- المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد بمجموع 250 درجة.