بغداد: إقليم كردستان يتخذ إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة لمواجهة أزمة كورونا.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ - إن المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ولهذا نحن مضطرون لتشديد الإجراءات.

وأضاف: "أن المؤشر الوبائي قد يتحول إلى اللون الأحمر، ولا نستبعد أن نلجأ للحظر العام إن استمر الوضع على هذا الشكل"، موضحا أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتخذت جملة من القرارات وبالإجماع، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد.

وتابع أن اللجنة العليا في كردستان قررت عدم فرض حظر للتجوال بالإقليم واشترطت على السياح التطعيم ضد كورونا للدخول إلى الإقليم، كما قررت إبقاء الأماكن العامة مفتوحة شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وشدد على أنه يجب على الموظفين تلقي اللقاح وارتداء الكمامة، مبينا أنها فرضت على العاملين، أخذ اللقاح أو إجراء فحص لمدة 72 ساعة يؤكد خلوهم من كورونا.

على صعيد متصل، أعلنت دائرة صحة النجف إجراء 1379 فحصًا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، موضحة أن الإصابات الجديدة بلغت 253 حالة مقابل 408 حالات شفاء، فيما تم تسجيل 2 حالة وفاة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و 167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.