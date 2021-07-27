وكيل لجنة الأمن القومي: إنجازات الرئيس السيسي لم تتحقق منذ 30 عاما

وجه اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإنجازات الكبيرة التى حققها فى مختلف ربوع الجمهورية .

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، فى نهاية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني .

وقال العوضي، إن ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يتحقق منذ 30 عاما، مؤكدا أن إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف إنجاز غير مسبوق، حيث يستفاد منها 4500 قرية و27 ألف تابع، وهو الأمر الذى سينقل الريف نقلة نوعية.

ووجه رئيس لجنة الدفاع التحية للجيش المصري، والشرطة الوطنية، التي تتعاون مع القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومي المصري، مختتما كلمته: "تحيا مصر.. تحيا مصر".

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى كل من وكيلي المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، ولنائب محمد أبوالعينين، على دورهما المقدر والمنتج فى القيام بمهام وكالة المجلس، وتعاونهما المثمر في مكتب المجلس لما يمتلكه من خبرات برلمانية كبيرة.

وقال في ختام دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني: أحمل كل التقدير والإعزاز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب الذين كان لتعاونهم البناء الفضل كل الفضل فى هذا الحصاد المثمر والمنتج.

وقال: أجد لزاماً على أن أوجه خالص الشكر للنائب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ولحزب مستقبل وطن، الذى قدم صورة مضيئة للممارسة البرلمانية الصحيحة التى تعمل للمصلحة الوطنية فى المقام الأول، كما أتوجه بالشكر لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والنواب المستقلين.

وتابع: كما أحمل كل التقدير والإعزاز لنائبات البرلمان اللاتى استطعن أن يكن نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، ومشاركتهن الفعالة فى أنشطة المجلس كافة.

وتابع: أحيى نواب المجلس من الشباب قادة الغد وأمل المستقبل، قائلا: وباسمى وباسمكم جميعاً أوجه خالص شكرى وتقديرى للدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته للتعاون البناء مع مجلس النواب حيث كانوا على قدر المسؤولية التى أوكلت إليهم.