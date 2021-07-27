الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» داخل سيارة خدمة عملاء مياه الشرب بالإسكندرية (فيديو)

سيارة خدمة العملاء
سيارة خدمة العملاء المتنقلة

خدمة متميزة شهدتها محافظة الإسكندرية، لأول مرة على مستوي المحافظات، بتشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب، والتي تستخدم كفرع خدمة عملاء للوصول إلى جميع العملاء بأماكنهم علي مستوي المحافظة.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وللتعرف على ما تقدمه السيارات المتنقلة للعملاء، أجرت «الدستور» جولة بداخل إحدى سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب  بالإسكندرية، لرصد تجهيزات السيارة من الداخل، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

قال محمد فتح الله، مسؤول خدمة عملاء فرع وسط، إن السيارة المتنقلة   تعمل على توفير الجهد على المشترك للتوجه إلى فروع الشركة الأساسية، حيث تعمل على تقليل الضغط على الفروع، مع التسهيل على المشترك بأن نكون قريبين منه في الشارع.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة


وأضاف لـ«الدستور» أن الخدمات التي توفرها السيارة المتنقلة مماثلة لما تقدم في فروع الشركة ومنها الاستعلام، طلبات الشكاوى، ودفع الفواتير، وشحن الكارت المسبق، والتعاقدات على العدادات الفرعية، مشيرًا إلى أن السيارة تبدأ عملها من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بتواجد 4 موظفين مسؤولون عن جميع الخدمات.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وتابع أن العمل بالسيارات المتنقلة بدء شهر يونيو الماضي، لذلك نعمل على نشر الفكرة من خلال موقع الشركة،و صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأرقام المسؤولين عن السيارات، ونستقبل اتصالات من المشاركين للتعرف على المكان التي تتواجد به السيارة للتوجه إليها.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

تجهيزات السيارة

وأوضح « فتح الله» أن السيارة، مكيفة، ومجهزة بـ4 أجهزة كمبيوتر «لاب توب»، وثلاث شبكات اتصالات لخدمة الانترنت، جهاز تقوية للشبكات، لتجنب انقطاع الاتصال بالسيستم، و«سكانر» لطبع الإيصالات، جهاز« ساوند سيستم» كامل، بسماعات خارجية لإستخدامها في جهاز النداء الآلي، وحدة كاميرات داخلية وخارجية بشاشة للعرض.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة


تسهيل الخدمات على المواطنين

وأوضح أن تعليقات المواطنين كانت إيجابية للغاية، بسبب أننا نزلنا إلى أماكنهم في الشارع، وذلك قصر المسافة على الكثير عن الوصول لفروع الشركة البعيدة عنهم، حيث أن هناك الكثير من المشاركين يرانا بالصدفة وعند التحدث معنا يرى توافر جميع الخدمات وهو ما يشجعه لطلب الخدمة على الفور، وهو ما اسعدهم بوجود مثل هذه الخدمات المتنقلة.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وأشار إلى أن السيارة المتنقلة تتواجد كل اسبوع في مكان مختلف، حيث متاح لنا الميادين العامة بالمحافظة لخدمة كل الأماكن،لافتًا أنه يتواجد الآن 3سيارات بشرق ووسط وغرب الإسكندرية، وسيتم إمداد المحافظة بـ7 سيارات أخرى.  

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وكان قد أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،في يونيو الماضي، بدء تشغيل سيارات خدمة العملاء المتنقلة التي استحدثتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، كخدمة جديدة يتم تفعيلها لأول مرة علي مستوي الجمهورية، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وقال المحافظ أن الإسكندرية دائمًا سباقة في تقديم الخدمات المتميزة لمواطنيها، موضحًا أن الإسكندرية أولي محافظات الجمهورية التي قامت بتفعيل تلك السيارات بقطاع المياه والصرف الصحي.

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سيارة خدمة العملاء المتنقلة


وأشار إلى أن السيارات المتنقلة تستخدم كفرع خدمة عملاء لتسهيل الوصول إلى جميع العملاء بأماكنهم علي مستوي المحافظة. وتقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل (التعاقد علي إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي) و تتميز بوجود شاشة عرض توضح المستندات المطلوبة للتعاقد كما يوجد معها كيميائي وأجهزة التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة و جودة المياه و عمال صيانة للتعامل مع أي كسورات بشبكة المواسير.

لاول مرة الإسكندرية شركة مياه الشرب خدمة العملاء المتنقلة جولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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