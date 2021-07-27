الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل "2021 - 2022" (فيديوجراف)

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس (الإثنين)، عن الخريطة الزمنية للعام المقبل.

شملت الخريطة جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ومن المقرر أن يستمر العام لمدة 34 أسبوعا 190 يوما، فيما تبلغ مدة الدراسة بعد حذف الإجازات ما يعادل 32 أسبوعا.

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الأول يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس 3 فبراير 2022، ويستمر لمدة  93 يوما.

وتكون إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير، حتى الخميس 17 فبراير 2022.

الفصل الدراسي الثاني

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير، وينتهي الخميس 9 يونيو 2022، ويستمر لمدة 97 يوما.

ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

الامتحانات

تعقد امتحانات النقل والإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022، وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة  السبت 11 يونيو 2022، والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية  السبت 21 مايو 2022، والعملية يوم السبت 11 يونيو 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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