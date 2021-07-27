الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فيديو

كائن الهوهوز في الحبس.. إيحاءات جنسية بمقابل مادي (فيديوجراف)

كائن الهوهوز
كائن الهوهوز

أثارت فتاة تطلع على نفسها اسم “كائن الهوهوز” جدلا واسعا، بدأ الجدل بمقاطع فيديو برفقة شخص ادعت أنه زوجها.

يظهر الشخص في الفيديوهات ويسألها أسئلة جنسية، لتجيب بإيحاءات مستفزة وكلمات تخدش الحياء العام.

فمن هي.. وكيف وصلت إلى تلك النقطة؟

اسمها الحقيقي ياسمين عبدالرازق الفولي، من مواليد منطقة العجمي بالإسكندرية.

حالتها الاجتماعية مطلقة، بسبب سوء سلوكها ولديها طفلان، وتبرأت منها أسرتها لذات السبب.

يبلغ عدد متابعي صفحتها 966 ألف متابع، وكان آخر فيديو نشرته لشاب يقوم بمعاكستها في الشارع .

تمكنت السلطات من ضبطها بعد بلاغ للنائب العام، وفي الاعترافات قالت إن إنتاج الفيديوهات كان بهدف تحقيق ربح مادي.

اعترفت أيضا بأن الشخص الذي يظهر معها ليس زوجها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

وصل الإسكندرية.. مصر تتسلم أول قطار بـ«مونوريل» العاصمة الإدارية

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئي.. ناقوسا يرن

مؤمن المحمدي

الكأس السلطانية

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب

إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية