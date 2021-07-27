كائن الهوهوز في الحبس.. إيحاءات جنسية بمقابل مادي (فيديوجراف)

أثارت فتاة تطلع على نفسها اسم “كائن الهوهوز” جدلا واسعا، بدأ الجدل بمقاطع فيديو برفقة شخص ادعت أنه زوجها.

يظهر الشخص في الفيديوهات ويسألها أسئلة جنسية، لتجيب بإيحاءات مستفزة وكلمات تخدش الحياء العام.

فمن هي.. وكيف وصلت إلى تلك النقطة؟

اسمها الحقيقي ياسمين عبدالرازق الفولي، من مواليد منطقة العجمي بالإسكندرية.

حالتها الاجتماعية مطلقة، بسبب سوء سلوكها ولديها طفلان، وتبرأت منها أسرتها لذات السبب.

يبلغ عدد متابعي صفحتها 966 ألف متابع، وكان آخر فيديو نشرته لشاب يقوم بمعاكستها في الشارع .

تمكنت السلطات من ضبطها بعد بلاغ للنائب العام، وفي الاعترافات قالت إن إنتاج الفيديوهات كان بهدف تحقيق ربح مادي.

اعترفت أيضا بأن الشخص الذي يظهر معها ليس زوجها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.