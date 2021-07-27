بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يبحث طلاب الدبلومات الفنية 2021 عن رابط بوابة التعليم الفنى التجارى 2021 ويقدم موقع الدستور الإلكتروني موعد إعلان نتيجة التي سوف تظهر خلال ايام عبر بوابة التعليم الفنى التجارى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وفقا لما أعلن عنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني التجاري 2021

ويزداد قلق وتوتر أولياء أمور الدبلومات الفنية 2021 مع اقتراب موعد نتيجة الدبلوم الصناعي التي من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن تظهر الخميس المقبل وبحد أقصى يوم السبت 31 يوليو 2021 عبر بوابة التعليم الفنى التجاري 2021 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الرسمي عقب إعلانها رسميا .

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الصناعي 2021

يمكن لكل من طالب الدبلوم الصناعي او الطالبة أو ولي أمر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية سواء نظام 3 او 5 سنوات عبر الدخول على بوابة التعليم الفنى التجارى 2021 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم اتباع الخطوات التالي ذكرها من خلال هذا التقرير.

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في البداية يقوم طالب الدبلوم الصناعي او الزراعي والتجاري والفندقي بالدخول إلى بوابة التعليم الفنى التجاري 2021 رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

في الخطوة التالية يختار الطالب الدبلوم المسجل به (الدبلوم الصناعى / الدبلوم الزراعي / الدبلوم التجارى / الدبلوم الفندقي ).

يدخل الطالب رقم جلوسه والبيانات الرسمية المطلوبة منه.

يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض نتيجة .

موقع وزارة التربية والتعليم.. مواعيد تقديم التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2021 تقديم تظلم من نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفنى التجارى 2021 وفقا للقواعد التي سوف تقرها وزارة التربية والتعليم عقب إعلان النتيجة مباشرة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي .

وسوف نقدم وقتها تقرير بالشرح التفصيلي لكيفية تقديم التظلم على نتيجة الدبلوم الصناعي او الزراعي او التجاري او الفندقي مع كامل تمنياتنا للطلاب بالنجاح والتوفيق في نتيجة العام الدراسي 2020/2021.