وزارة التخطيط: 1.7 مليار جنيه لمشروعات الطرق فى مطروح خلال عام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 1.7 مليار جنيه لتنفيذ 4 مشروعات طرق كبرى بمحافظة مطروح، وذلك خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي 2020-2021.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح شملت استكمال رفع كفاءة الطريق الساحلى الدولي من سيدي عبد الرحمن حتى السلوم بطول 360 كم، بالإضافة إلى توسعة الطريق ليصبح 5 حارات من الضبعة حتى مطروح بطول 100 كم بتكلفة 1.3 مليار جنيه، واستكمال رفع كفاءة طريق مطروح/ سيوة بطول 285 كم من تقاطعه مع الساحلى الدولى حتى كمين سيوة بتكلفة 200 مليون جنيه، استكمال منفذ السلوم وتجهيزاته بتكلفة 84.5 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان أبو حمص/ مرسى مطروح من أجل الحد من الحوادث والاختناقات المرورية بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة، أن عدد الكبارى بمحافظة مطروح يبلغ 16 كوبرى تمثل 0.9% من إجمالي الجمهورية، ويبغ إجمالي أطوال شبكات الطرق 8501 كم، منها 6046 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، بنسبة 71% لإجمالي شبكة الطرق بالمحافظة و3.2% من إجمالي الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة مطروح يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 13,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 5.1% من الاستثمارات العامة الموزعة.

ونوهت وزارة التخطيط، إلى أنه وفقًا للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه 6,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 46,2%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3,5 مليار جنيه بنسبة 26,7%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 12,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 842,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي 530,5 مليون جنيه بنسبة 4%، علاوة على استثمارات بقيمة 576,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 4,3%.