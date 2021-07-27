سكان منزل مجاور لـ«عقار الوراق»: نطالب بترميم منزلنا (فيديو)

قال تامر محمد، أحد سكان المنزل المجاور لعقار الوراق المنهار، أنه فور سماع صوت انهيار أجزاء من العقار، هرع إلى والده في الطابق السفلي لإنقاذه والخروج على الفور الى الشارع حتى لا ينهار المنزل فوق أجسادهم.

وأضاف تامر ، “احنا هنعمل ايه دلوقتي؟، المنزل يسكنه 4 أسر من ضمنهم أطفال وكبار السن ومنذ انهيار العقار في السادسة صباحا، وهم يتواجدون في الشارع ينتظرون من ينظر لوضعهم".

من جانبه قال محمد امين صاحب المنزل المجاور للعقار المنهار، إن طلباتنا هي ترميم المنزل لعودة السكن فيه مرة أخرى، وعدم إيوائنا في أحد المدارس، خاصة أن محافظ الجيزة أوضح لنا أنه ليس هناك شقق بديلة تعويضا لانهيار منزلنا.

وتابع قائلا أن عقار الوراق المنهار هو الذي تسبب في انهيار أجزاء من العقار المجاور، ومازالت أعمال رفع الأنقاض متواصلة بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للبحث عن من سيدة ورجل آخر من أسفل العقار عقب انهياره..

وتواجد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بمكان الانهيار لمتابعة رفع الركام بالتنسيق مع الحماية المدنية.

ودفعت محافظة الجيزة بعدد من معدات الحفر لرفع الركام والبحث عن اى ناجين، حيث و أكد أحد الأهالي أن العقار كان قديما و آيلا للسقوط.

تامر محمد

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد استعانت بكلاب مُدربة للبحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع القومية العربية بالوراق بمحافظة الجيزة.

و فصلت الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، الكهرباء والغاز الطبيعي عن محيط موقع انهيار عقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بالوراق،لإتاحة الفرصة للحماية المدنية للقيام بعملها في انتشال ضحايا العقار المنهار وتأمين المنطقة من تفاقم الأزمة، مع تواجد 10 سيارات إسعاف، بمحيط الواقعة.

العقار صادر له قرار ترميم

وقال مصدر أمني أن عقار منطقة «وراق العرب» المنهار صادر له قرار ترميم ولم يتم تنفيذه، وأن العقار قديم وتقدم مالكه للحصول على قرار ترميم ولكنه لم ينفذه ما أدى لسقوط العقار.

وأكد أهالى بالشارع أن العقار انهار فى السادسة ،صباح اليوم، وكان يسكنه أسرة واحدة وعند سقوط العقار تمكن الأولاد من الخروج ولم يتمكن الأب والأم من الخروج، وتبحث عنهما قوات الحماية المدنية تحت الأنقاض.