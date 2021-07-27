في ذكرى ميلاده.. أعمال للكاتب أسامة أنور عكاشة قدمت بعد رحيله

تحل اليوم الذكرى الـ80 لميلاد الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، أحد أهم مؤلفي الدراما التليفزيونية المصرية خلال السنوات الماضية، ورغم تقديم الراحل لعدد كبير من المسلسلات في حياته إلا أن هناك أعمال له قدمت بعد رحيله.

توفى الراحل أسامة أنور عكاشة خلال عام 2010، ووقتها كان قد قدم ماي يقرب من 75 مسلسلا في التليفزيون والإذاعة المصرية، إلا أن هناك أعمال كان قد كتب قصتها قبل رحيله.

العمل الأول له الذي قدم بعد وفاته كان بعد الرحيل بـ 3 سنوات من خلال المسلسل الناجح “موجة حارة” والذي كتبت السيناريو والحوار له ورشة مكونة من مريم نعوم ووائل حمدي وهالة الزغندي ونادين شمس وإسلام أدهم والعمل حقق نجاحا كبيرا وكان من بطولة إياد نصار ورانيا يوسف ودرة وخالد سليم ومعالي زياد وكان من إخراج محمد ياسين.

وبعد 5 اجزاء ناجحة من مسلسل “ليالي الحملية” بطولة يحيى الفخراني وممدوح عبد العليم، كتب أيمن بهجت قمر الجزء السادس من العمل قبل 3 سنوات وتم تقديمه بمجموعة من الأبطال ولم يحقق العمل النجاح المطلب منه.

فيلم جديد لأسامة أنور عكاشة

وخلال الأيام الماضية انتهى الفنان طارق لطفي من قراءة سيناريو فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

ومن روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة أحد فيلمين كتبهما في حياته وتعاقد مخرج العمل رؤوف عبد العزيز مع ورثة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة على شراء حقوق سيناريو فيلم “الباب الأخضر” مؤخرا، وذلك بعد نجاح طارق لطفي في مسلسل القاهرة كابول ومن المقرر الشروع في تنفيذ العمل الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة لتقديمه في السينما المصرية بشكل مختلف يعيد إبداعات المؤلف الراحل للشاشة من جديد بشكل مختلف وعصري.