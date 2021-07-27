«تونس حرة والإخوانجية بره!».. الكاريكاتير يعود إلى غلاف روز اليوسف

عاد فن الكاريكاتير من جديد إلى غلاف مجلة روز اليوسف، بلوحة للفنان الكبير عمرو سليم، عن الأحداث الراهنة في تونس.

وجاءت اللوحة تحمل علم تونس وجمعة «تونس حرة والإخوانجية بره!»، إضافة إلى عنوان رئيسي هو «تونس تنتفض ضد الإخوان».

وشهدت مجلة روز اليوسف، منذ رئاسة أحمد الطاهري لتحريرها في سبتمبر الماضي تطورًا واسعًا، عاد بالمجلة إلى أداء دورها الريادى ومهمتها الوطنية.

وجاء على رأس التطورات استعادة المجلة لعدد من الفنون الصحفية الغائبة عنها، إضافة إلى استقطاب نخبة من ألمع الكتاب الشباب الصحفيين، وإطلاق العديد من الأبواب والملفات المهمة.