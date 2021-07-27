الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس..ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن صودا ورخام ومواشى حية

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن صودا ورخام ومواشٍ حية

سفن صودا ورخام
سفن صودا ورخام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع عامة.

وأشار اقتصادية قناة السويس، في بيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول السفينة  "ERDEK" وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 125 مترًا بغاطس 7.5 متر، وذلك لشحن  9500  طن صودا كاوية من الميناء.

 كما استقبل الميناء السفينة "AYSHA" التي ترفع علم كومورس، ويبلغ طولها 97 مترًا والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ 6350 طن رخام.

 واستقبل أيضا، السفينة “NORLAND” التي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 86 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 2700 رأس ماشية حية.    
 وتعد  هذة السفينة الثانية التى تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية  "ATLANTIC  ROSE" التى قامت بتفريغ 4997 رأس ماشية حية  بالميناء . 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5  سفن  حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن  المنتظر دخول  سفينة . كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة 4  سفن  .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات والشحن والتفريغ  على الأرصفة.

اقتصادية قناة غرب بورسعيد صودا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي