ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن صودا ورخام ومواشٍ حية

اقتصادية قناة السويس..ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن صودا ورخام ومواشى حية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع عامة.

وأشار اقتصادية قناة السويس، في بيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول السفينة "ERDEK" وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 125 مترًا بغاطس 7.5 متر، وذلك لشحن 9500 طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة "AYSHA" التي ترفع علم كومورس، ويبلغ طولها 97 مترًا والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ 6350 طن رخام.

واستقبل أيضا، السفينة “NORLAND” التي ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 86 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 2700 رأس ماشية حية.

وتعد هذة السفينة الثانية التى تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية "ATLANTIC ROSE" التى قامت بتفريغ 4997 رأس ماشية حية بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة . كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات والشحن والتفريغ على الأرصفة.