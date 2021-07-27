الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021

كود الطالب2021
كود الطالب2021

خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية نظرًا لكونه الوسيلة الوحيدة للتقديم في الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني حاليا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط و كيفية الحصول على كود الطالب.


خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي (2020-2021) حاليا التقديم إلكترونيا في الصف الأول الثانوي بمختلف أنواعه ( العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية،...) ونظاميه التعليمي الـ (3-5) سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)
اختيار أيقونة الاستعلام عن كود الطالب من القائمة الرئيسية للموقع 
إدخال الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم من واقع شهادة الميلاد في الخانات المخصصة له 
اختيار محافظة إقامة الطالب من خانة المحافظة 
تحديد مدرسة الطالب المقيد بها والإدارة التعليمية 
تحديد نوع الطالب الراغب في معرفة الكود ( ذكر، أنثى)
الضغط على زر الاستعلام 
ظهور كود الطالب 


رابط التقديم في المرحلة الثانوية  2021

خصصت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط( من هنا) يمكن من خلاله للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم في المرحلة الثانوية بمختلف أنواعها ( العام، الفني، مدارس ما بعد الإعدادية،...) ونظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات  دون إهدار وقت وجهد للذهاب إلى مقرات المدارس أو الإدارات التعليمية الراغبين في التقديم بها بإدخال وذلك تفعيل للخطة الرقمية التي تتبناها الحكومة حاليا لتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين في إنجاز مصالحهم

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رابط معرفة كود الطالب إلكترونيا

خطوات التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي 2021
 

يمكن من خلال خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2021 التقديم بالمرحلة الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:-
تسجيل الدخول عبر موقع تقديم التعليم الثانوي من خلال هذا الرابط ( من هنا)
كتابة كود الطالب 
كتابة بيانات الطالب (الاسم، الرقم القومي، ..)
اختيار نوع التعليم الراغب في الالتحاق به ( الثانوي العام، الثانوي الفني،...)
كتابة مجموع الطالب واختيار محافظة الإقامة
تحميل أوراق التقديم 
الضغط على زر الحفظ

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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