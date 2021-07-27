الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفرالشيخ: تحويل المقررات إلكترونيًا بداية من العام المقبل

مجلس جامعة كفر الشيخ
مجلس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء،  بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح،  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وعلي صبري، أمين عام الجامعة،  وأعضاء المجلس.

واستعرض مجلس الجامعة في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة لوضع آليات تحويل الكتاب الورقي إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية على منصة الجامعة التعليمية في ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى إلكتروني اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجان متخصصة في الكليات لدراسة ومراجعة المحتوى العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وناقش مجلس جامعة كفرالشيخ تفعيل تعديل المادة "79" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتحديث لوائح الكليات الداخلية بما يُواكب أحدث النظم العالمية  من خلال تعميم نظام الساعات المعتمدة التي تمنح الطالب الدرجة العلمية متى استوفى الساعات أو النقاط المعتمدة، والحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة طبقا لما تحدده لوائح الكليات قبل بداية العام الدراسي القادم.

كما وجه رئيس الجامعة بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة المرافق خلال العُطلة الصيفية استعدادا لإستقبال العام الدراسي الجديد .

كما ناقش المجلس مذكرة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بشأن الموافقة على تنفيذ المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية بالجامعات المصرية مع البدء في استكمال الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهرجان.

وأكد  رئيس الجامعة، على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للبكالوريوس والليسانس في الكليات التي لم تعلن لتتوافق مع مواعيد تقدم الخريجين لأداء الخدمة العسكرية مع الاهتمام بالتدقيق  والمراجعة.

جامعة كتاب ورقي كفر الشيخ كليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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