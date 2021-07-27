وزير النقل: إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالإسكندرية

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن البدء فى إزالة كل التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد في محافظة الإسكندرية.

وأوضح أنه يوجد عدة تعديات على حرم السكة الحديد، أبرزها وجود عشش على بعد ٣ أمتار فقط على حرم السكة الحديد.

وحذر الوزير- خلال مؤتمر الإعلان عن استعدادات الدورة الرابعة لمؤتمر النقل الدولى- من التعديات على أراضي الدولة، وأنه لن يسمح بالتهاون مع المعتدي على أراضي الدولة، خاصة أنه يشكل خطورة بالغة على مرفق السكة الحديد، ويكون سببًا في بعض الكوارث التي تحدث على شريط السكة الحديد.

ووصل قبل قليل، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى المؤتمر الخاص باستعدادات وزارة النقل للدورة الرابعة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الدولى "TransMEA 2021" بحضور قيادات وزارة النقل.

ويعد المعرض والمؤتمر الحدث الأضخم في مجال النقل على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ويشهد الوزير مراسم توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات الرابع.

وكان قد شهد وزراء النقل والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولي توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين عدد من التحالفات خلال الدورة الثالثة من مؤتمر النقل الذكي، الذي أقيم العام الماضي، بالتوازي مع الدورة الرابعة والعشرين من المعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020، لدعم وتطوير منظومة النقل المصرية بأحدث الأدوات.

وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي توقيع الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أفيك انترناشيونال" الصيني اتفاقيتي تعاون لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع القطار الكهربائي المونوريل الخاص بربط خط (السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية).

وقام بتوقيع عقد المرحلة الثانية كل من الدكتور مهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق ويانج جينشان من شركة أفيك الصينية، كما قام بتوقيع عقد المرحلة الثالثة من المشروع الدكتور مهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الصيني يانج جينشان من شركة أفيك، والسيد لي ويدنج من شركة كريك.