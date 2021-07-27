«العنانى»: 46% زيادة فى الحركة السياحية بداية من مارس

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن الحركة السياحية تشهد زيادة إيجابية ملحوظة شهر بعد شهر، لافتاً إلى أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46% عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019.

وأضاف أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدى نسبة شهر يونيو الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبدأ الاجتماع بنتائج زيارة كل من نائب الوزير لشئون السياحة منذ أيام لدولة أوكرانيا، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدولة كينيا للمشاركة في القمة الدولية لتعافي السياحة، حيث عقدا خلالهما عدداً من اللقاءات المهنية والإعلامية الهامة لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون السياحي مع مصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إليها من أوكرانيا ومن الدول الأفريقية.

وأشارت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة إلى أنه تبين من خلال تقرير المتابعة لنتائج هذا الإصدار أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في تزايد عدد السائحين الذين حصلوا على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا من مختلف الأسواق السياحية مما يعكس نجاح المنظومة ويؤكد أنها سوف تكون عاملاً مؤثراً بشكل كبير في دفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من مختلف الأسواق.

وأضافت أن السائحين الذين حصلوا على التأشيرة إلكترونياً أثنوا على الطريقة الميسرة للحصول على التأشيرة من خلال بوابة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا والتي يتم من خلالها أيضاً الإجابة على كافة استفسارات السائحين.

كما تم إحاطة أعضاء المجلس بالإصدار الجديد الذي شهدته منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونياً خلال شهر يوليو الجاري، حيث تم إضافة 28 جنسية إلى الجنسيات التي تشملها هذه المنظومة ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً إطلاع السادة أعضاء المجلس بمستجدات تطور الحركة السياحية باستعراض احصائيات أرقام السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري، وأهم الأسواق السياحية التي شهدت زيادة في أعداد الحركة الوافدة منها لمصر.

وتطرق الاجتماع إلى عرض ومناقشة عدد من توصيات لجنة خبراء الترويج السياحي، إلى جانب بحث مقترحات لتنظيم أحداث وفعاليات متنوعة بكل مقصد سياحي على حدا بالمحافظات السياحية المختلفة.