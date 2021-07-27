الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للطلاب الدارسين بالخارج والجامعات الخاصة

جامعة الملك سلمان الأهلية تعلن فتح باب التحويل.. إليك التفاصيل والرابط

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، فتح باب التحويل للطلاب الدارسين في الخارج، والطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الخاصة إلى جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، للكليات المناظرة للعام الجامعي 2021-2022.

 

جامعة الملك سلمان الأهلية تعلن فتح باب التحويل

وتنشر “الدستور" أهم الخطوات التي يجب أن يتبعها الطلاب في حالة الرغبة في التحويل إلى جميع الكليات العملية والنظرية بالجامعة وفقاً لشروط كل كلية من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/2mMxgXpEDro5G3Sz5

-حد أدنى للتحويل لكلية الطب البشري وطب الأسنان GPA:3 وتطبق الشروط ، وبأعداد محدودة.

-حد أدنى للتحويل لكلية الصيدلة GPA:2 وتطبق الشروط، ومتاح التحويل إلى باقي كليات الجامعة في الرابط المرفق.

- المستندات المطلوبة :

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- بيان درجات معتمد بختم الشعار و موثق خارجية في حالة التحويل من الخارج.

 - محتوى علمى.

 - صورة إثبات شخصية.

-يرفق ايصال سداد رسوم المقاصة  للبدء في فحص الطلب ويسدد مبلغ 2000 ج .

-يتم السداد من خلال فروع البنك الأهلي المصري على رقم حساب  0093071180277401016

-بعد فحص الطلبات المرسلة يتم إرسال كشف بأسماء الطلاب الراغبين في التحويل إلى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للحصول على الموافقة النهائية للتسجيل، ولا يقوم الطالب بسحب ملفه من الجامعة المقيد بها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي.

-التحويل من المستوى الأول الى المستوى الثاني فقط لجميع الكليات ، نظراً لأن العام القادم هو العام الثاني للجامعة.

والجدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية تضم عدد كبير من الكليات المختلفة وهي:

1- كلية العلوم الهندسية

 2- كلية الطب والجراحة

3- كلية طب الأسنان 

4- كلية علوم الصيدلة

5- كلية التمريض

6-  كلية علوم الحاسبات

7- كلية اللغات التطبيقية

8- كلية العلوم الإدارية 

 9- كلية السياحة والضيافة

10- كلية الصناعات التكنولوجية 

11- كلية الفنون والتصميم 

12- كلية العمارة

13- كلية الزراعات الصحراوية 

14- كلية الطب البيطري

15- كلية العلوم الأساسية.

 

تابع أيضا:

جامعة الملك سلمان تطرح 35 برنامجًا أكاديميًا في 16 مجالًا علميًا

جامعة حلوان: مهتمون بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة

الثانوية كلية العلوم التعليم العالي الملك سلمان وزارة التعليم العالي جامعة الملك سلمان كلية الطب كلية الصيدلة الجامعات الخاصة كلية التمريض الموافقة النهائية جامعة الملك سلمان الأهلية مجلس الجامعات الخاصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

وصل الإسكندرية.. مصر تتسلم أول قطار بـ«مونوريل» العاصمة الإدارية

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

مؤمن المحمدي

الكأس السلطانية

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب

إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية