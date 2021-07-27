جامعة الملك سلمان الأهلية تعلن فتح باب التحويل.. إليك التفاصيل والرابط

للطلاب الدارسين بالخارج والجامعات الخاصة

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، فتح باب التحويل للطلاب الدارسين في الخارج، والطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الخاصة إلى جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، للكليات المناظرة للعام الجامعي 2021-2022.

جامعة الملك سلمان الأهلية تعلن فتح باب التحويل

وتنشر “الدستور" أهم الخطوات التي يجب أن يتبعها الطلاب في حالة الرغبة في التحويل إلى جميع الكليات العملية والنظرية بالجامعة وفقاً لشروط كل كلية من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/2mMxgXpEDro5G3Sz5

-حد أدنى للتحويل لكلية الطب البشري وطب الأسنان GPA:3 وتطبق الشروط ، وبأعداد محدودة.

-حد أدنى للتحويل لكلية الصيدلة GPA:2 وتطبق الشروط، ومتاح التحويل إلى باقي كليات الجامعة في الرابط المرفق.

- المستندات المطلوبة :

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- بيان درجات معتمد بختم الشعار و موثق خارجية في حالة التحويل من الخارج.

- محتوى علمى.

- صورة إثبات شخصية.

-يرفق ايصال سداد رسوم المقاصة للبدء في فحص الطلب ويسدد مبلغ 2000 ج .

-يتم السداد من خلال فروع البنك الأهلي المصري على رقم حساب 0093071180277401016

-بعد فحص الطلبات المرسلة يتم إرسال كشف بأسماء الطلاب الراغبين في التحويل إلى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للحصول على الموافقة النهائية للتسجيل، ولا يقوم الطالب بسحب ملفه من الجامعة المقيد بها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالي.

-التحويل من المستوى الأول الى المستوى الثاني فقط لجميع الكليات ، نظراً لأن العام القادم هو العام الثاني للجامعة.

والجدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية تضم عدد كبير من الكليات المختلفة وهي:

1- كلية العلوم الهندسية

2- كلية الطب والجراحة

3- كلية طب الأسنان

4- كلية علوم الصيدلة

5- كلية التمريض

6- كلية علوم الحاسبات

7- كلية اللغات التطبيقية

8- كلية العلوم الإدارية

9- كلية السياحة والضيافة

10- كلية الصناعات التكنولوجية

11- كلية الفنون والتصميم

12- كلية العمارة

13- كلية الزراعات الصحراوية

14- كلية الطب البيطري

15- كلية العلوم الأساسية.

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