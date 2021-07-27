غدًا.. احتفالية فى «ثقافة الزقازيق» بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الالتهاب الكبدى

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تنظيم احتفالية غدًا الأربعاء، بقصر ثقافة الزقازيق، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الالتهاب الكبدي.

يحضر الاحتفالية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، على أن تتم إقامة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الالتهاب الكبدى، والاحتفال بالقضاء على "فيروس سي".

يذكر أن الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بمحافظة الشرقية، ضمن برنامج الزيارات المنزلية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين علي الحركة، وغيرهم، تستمر فى توفير اللقاح للمواطنين للحصول علي لقاح كورونا بمنازلهم، ومراعاة لظروفهم الصحية، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر، وتم التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم بالمنازل.

ونوه "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية، ولمديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية المشاركة في هذا العمل لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية.