رفض دعوى إلغاء نجاح طالبة عربية في جامعة القاهرة

قضت الدائرة السادسة موضوع بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة عربية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية لانتفاء المصلحة للمدعي.

وكانت جامعة القاهرة قد تقدمت أثناء نظر الدعوى، بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة لذات الطالبة عن نفس العام الدراسي وذات التيرم.

- تفاصيل الدعوى

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم والدكتور عادل محمد عوض أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، والتي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة ، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي لدولة عربية بالقاهرة بصفتهم، والطالبة "ق. س. ي. ا".

ذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها وافدة من دولة عربية شقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.

وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجىء بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية بعد أن منحها 28 درجة رأفة.