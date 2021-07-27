جامعة أسيوط تتقدم 227 درجة بين أفضل جامعات العالم في تصنيف «يبومتريكيس الإسباني»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجامعة في إحراز تقدم علمي عالمي، وذلك بتحسين ترتيبها 227 درجة بين أفضل جامعات العالم، وفق ما أعلنه تصنيف ويبومتريكيس الإسباني لتقييم يوليو 2021، وذلك بالإضافة إلى احتفاظها بترتيبها محليا كأفضل خامس جامعة مصرية حكومية بعد جامعات القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وعين شمس.

كشف الجمال، أنه وفق المعلن عن تصنيف ويبومتريكيس للجامعات فقد جاءت ترتيب جامعة أسيوط في المرتبة 18 على مستوى العالم العربي، وكذلك في المرتبة 22 على مستوى الجامعات الإفريقية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة أسيوط احتلت المرتبة 1325 بين أفضل جامعات العالم مقارنة بآخر تصنيف سابق الذي احتلت فيه الجامعة المرتبة 1552 عالميا في نفس الشهر من العام الماضي وهو ما يعنى تقدم الجامعة في الترتيب 227 درجة علي مستوي العالم.

وأضاف المنشاوي، أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20000 جامعة وينشر منهم 16000 جامعة، إلى جانب قيامه بتقييم نحو 72 جامعة مصرية والمعلن على موقعه الرسمي على التصنيف عبر شبكة المعلومات.

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Assiut%20type%3Aregion.

وقال الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط، إن تصنيف ويبومتريكيس يصدر على نحو نصف سنوي في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم - الإشارة إلى الأبحاث- الأثر العام).

وكشف مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، أن التطور الذي حصلت عليها جامعة أسيوط في هذا التصنيف لهذا العام أنما يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الداعمة لتعزيز ترتيب الجامعة في هذا التصنيف تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث وخاصة الإجراءات المرتبطة بتطوير الموقع الالكتروني للجامعة، وكذلك الاهتمام الجاد والملحوظ من قبل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة فيما يتعلق بتحديث حساباتهم عبر محرك بحث جوجل سكولار، وأيضا الدور الفعال من قبل شبكة المعلومات بالجامعة ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات والمعاهد المختلفة وخاصة تلك الجهود التي بذلت في سبيل مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحديث بياناتهم عبر الموقع الالكتروني لجامعة أسيوط، وعبر الموقع الالكتروني: جوجل سكولار.