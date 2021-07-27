الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تتقدم 227 درجة بين أفضل جامعات العالم في تصنيف «يبومتريكيس الإسباني»

تصنيف الجامعات
تصنيف الجامعات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجامعة في إحراز تقدم علمي عالمي، وذلك بتحسين ترتيبها 227 درجة بين أفضل جامعات العالم، وفق ما أعلنه تصنيف ويبومتريكيس الإسباني لتقييم يوليو 2021، وذلك بالإضافة إلى احتفاظها بترتيبها محليا كأفضل خامس جامعة مصرية حكومية بعد جامعات القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وعين شمس.

كشف الجمال، أنه وفق المعلن عن تصنيف ويبومتريكيس للجامعات فقد جاءت ترتيب جامعة أسيوط في المرتبة 18 على مستوى العالم العربي، وكذلك في المرتبة 22 على مستوى الجامعات الإفريقية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة أسيوط احتلت المرتبة 1325 بين أفضل جامعات العالم مقارنة بآخر تصنيف سابق الذي احتلت فيه الجامعة المرتبة 1552 عالميا في نفس الشهر من العام الماضي وهو ما يعنى تقدم الجامعة في الترتيب 227 درجة علي مستوي العالم.

وأضاف المنشاوي، أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20000 جامعة وينشر منهم 16000 جامعة، إلى جانب قيامه بتقييم نحو 72 جامعة مصرية والمعلن على موقعه الرسمي على التصنيف عبر شبكة المعلومات.

https://www.webometrics.info/en/search/Rankings/Assiut%20type%3Aregion.

وقال الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط، إن تصنيف ويبومتريكيس يصدر على نحو نصف سنوي في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم - الإشارة إلى الأبحاث- الأثر العام).

وكشف  مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، أن التطور الذي حصلت عليها جامعة أسيوط في هذا التصنيف لهذا العام أنما يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الداعمة لتعزيز ترتيب الجامعة في هذا التصنيف تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث وخاصة الإجراءات المرتبطة بتطوير الموقع الالكتروني للجامعة، وكذلك الاهتمام الجاد والملحوظ من قبل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة فيما يتعلق بتحديث حساباتهم عبر محرك بحث جوجل سكولار، وأيضا الدور الفعال من قبل شبكة المعلومات بالجامعة ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات والمعاهد المختلفة وخاصة تلك الجهود التي بذلت في سبيل مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحديث بياناتهم عبر الموقع الالكتروني لجامعة أسيوط، وعبر الموقع الالكتروني: جوجل سكولار.

التصنيف الجديد
التصنيف الجديد
اسيوط الجامعات الإسكندرية القاهرة المنصورة عين شمس الجامعات الأفريقية جامعة مصر المعلومات الدكتور طارق الجمال مستوى العالم رئيس جامعة أسيوط أفضل جامعات العالم دراسات العليا والبحوث لشئون الدراسات العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي