الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منها تغطية الهالات.. 9 حيل بسيطة لإخفاء عيوب الوجه بالمكياج

المكياج
المكياج

تشتكي بعض الفتيات من عدم معرفتهن بكيفية وضع مساحيق التجميل على وجوههن، وهناك من يعانين من بعض العيوب ولكن لا يعرفن كيفية اخفائها، و تقدم "الدستور"  من خلال خبيرة التجميل سارة عبد القوي بعض الحيل البسيطة لاخفاء عيوب الوجه بالمكياج بطرق سهلة.

 1- تغطية الهالات السوداء:

لإخفاء الهالات السوداء يجب إستخدام كلمة السر المصحح و"الكونسيلر" لأن المصحح يعمل على تفتيح اللون، و"الكونسيلر" يضيف لمعان تحت العيون.

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2- الحصول على بشرة برونزية نضرة:

تشتكي الكثير من النساء من بهتان بشرتهن، وللحصول على بشرة لونها برونزي ونضرة، يجب وضع لمسة من أحمر الخدود على البرونزر الخاص ولكن بدرجة متوسطة.

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المكياج

 3-استخدام "الآيلاينر":

هناك العديد من أنواع الآيلاينر المختلفة، ولكل واحد تأثيره المميز به لذلك يجب اختيار النوع المناسب ولكن افضلهم "الآيلاينر" قلم سن الريشة الفحمي.

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المكياج

4- وضع "الفاونديشن":

"الكونتور" في أوقات كثيرة يجعل البشرة غير متجانسة، لذلك يمكن وضع "الفاونديشن" على مناطق البشرة التي تحتاج إلى تجانس، للحصول على مظهر طبيعي بشكل طبيعي وإخفاء البقع السوداء او العلامات.

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المكياج

5- رسم الحواجب:

تحدد الحواجب شكل الوجه، ومع التقدم ​​في العمر يختفي لونها ويتقلص حجمها، فإذا كانت الحواجب خفيفة يمكن ملئها ببودر لونه يتناسب مع لونها الطبيعي لإبراز شكل وجمال العيون.

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المكياج

6- جذور الشعر الأبيض:

هناك فتيات لا تحب استخدام الصبغة عند ظهور جذور الشعر الأبيض، لذلك يمكن استخدام ظل العيون بنفس لون الشعر للحصول على تغطية فورية يكون مظهرها أكثر طبيعية.

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المكياج

7- مكياج العيون اليومي:

تلفت دائما العيون المحددة بالكحل و" الآيلاينر" النظر وتعطي مظهر مشرق مع التقدم في العمر، لذلك يجب إبرازها بإستخدام أقلام فحمية اللون واستخدام "ماسكارا" مطولة ذات خطوط سوداء داكنة.

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المكياج

8- "البلاشر":

عند اختيار درجة لون أحمر الخدود، إذا كانت البشرة فاتحة يجب اختيار لون ظلي شاحب بلون وردي فاتح وللبشرة متوسطة اللون يمكن اختيار لون وردي غامق درجتين أو لون خوخي اما للبشرة الغامقة يمكن اختيار اللون البرقوقي.

9-ملء الشفاه:

بعض السيدات ليس لديهن شفاه ممتلئة وتكون شفاههن رفيعة جدا ولكن لا يرغبن في استخدام "الفيلر"، لذلك يمكن رسم الشفاه بقلم تحديد نفس درجة لون الروج المستخدم مع استعمال الوان روج درجات الكاشمير جميعها.

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المكياج
مساحيق التجميل خبيرة التجميل سارة عبد القوي الحيل البسيطة لاخفاء عيوب الوجه بالمكياج تغطية الهالات السوداء الفتيات

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