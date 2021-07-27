الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: عقد اختبارات للعاملين بالوحدات المحلية المتقدمين للدورات التدريبية

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم عقد اختبارات تحريرية وعملية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية المتقدمين للدورات التدريبية المزمع عقدها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021/2022 على مدار يومين 26 و27 يوليو الجاري.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه الدورات كانت قد اعلنت عنها الإدارة العامة للموارد البشرية واللجنة العليا لبناء القدرات بديوان عام المحافظة في وقت سابق بجميع الوحدات المحلية ودواوينها وتم تلقي واستلام الطلبات المقدمة من العاملين وإعداد كشوف المتقدمين لكل دورة.

حيث تم عقد اختبارات تحريرية للمتقدمين لتلك الدورات بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة واختبارات عملية بمركز التدريب بالمحافظة في العديد من  التخصصات والمجالات.

وأشار المحافظ إلى أهمية تلك الدورات ضمن خطة الدولة لرفع وتحسين قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بهدف تحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن برنامج التدريبات يتسم بالتنوع والشمول لكافة الجوانب الإدارية والخدمية والأنظمة والوسائل الحديثة.

وأكد سعد، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوحدات المحلية علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي المحافظة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري.

وأوضح فتحي صلاح عامر مسئول تدريب خطة مركز سقارة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط بتوفير كافة الوسائل اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأماكن وقاعات الاختبارات بمركز التدريب وقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة والالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي مع مراعاة كافة الجوانب التنظيمية و الترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات وتقييم المتقدمين واختيار أفضل العناصر بحسب نتائجهم.

اسيوط محافظة محافظ أسيوط اللجنة العليا التنمية المحلية خطة الدولة اللواء عصام سعد الإدارة العامة ارتداء الكمامات الوحدات المحلية الديوان العام المجلس التنفيذي البرامج التدريبية ديوان عام المحافظة لدورات التدريبية بناء القدرات الفئات المستهدفة المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات

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