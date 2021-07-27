مجلس الشورى اليمني: «الحوثي» يفجر منازل المواطنين

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشوري اليمنية بأشد العبارات، جرائم تفجير المنازل التي ينفذها الحوثيين ضد المواطنين اليمنيين العزل والتي كان آخرها تفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني الحميقاني بمديرية الزاهر آل حميقان محافظة البيضاء.

وقالت هيئة رئاسة مجلس الشورى، إن هذا العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الحوثيون جريمة إرهابية، وعمل تخريبي لا فرق بينها وبين جرائم داعش والقاعدة، فهو انتقام حاقد وعدوان ممنهج ضد من يخالفها الرأي".

وأضافت البيان أن هذه الجرائم تشكل مع التدمير الممنهج للقرى بهدف التهجير القسري جرائم حرب، تدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الحوثيون والتي تستهدف الحياة والممتلكات، وتضاف هذه الجريمة الارهابية الى جرائم لتفجيرات سابقة شملت منازل سياسيين وحقوقيين وصحافيين و نقابيين ومشايخ ومواطنين، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والتي وصلت لما يقارب من 1000 منزل وفقاً لإحصائيات منظمات حقوقية".

وأشار البيان، الى إن هذه الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الجرائم تؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا ترغب في السلام ولا تؤمن به وهدفها زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي..مؤكداً أن مثل هذه الجرائم تمثل امتداداً للمنهج الإرهابي الذي مارسته الإمامة عبر تاريخها من هدم للبيوت وردم للأبار.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمنية، أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق وهذه المليشيات مازالت تتمكن من وسائل القتل والتدمير، ومازال هناك من يقدم لها هذه الوسائل دون عقاب..مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوضع حد تجاه هذه الجرائم الممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية.