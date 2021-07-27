تزامنا مع الموجة الحارة.. 4 أمراض تهدد حياتك «احذر منها»

تشهد هذه الأيام طقس شديد الحرارة على جميع البلاد و ترتفع درجات الحرارة لمعدلات كبيرة هذه الأيام، و التي تشهد استمرار موجة حارة سبق وأن حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وبحسب موقع “safeworkaustralia” نقدم مجموعة من الإسعافات الأولية التي يجب عليك القيام بها في حال حدوث أي مضاعفات من أضرار صحية من درجات الحرارة.

1- الجفاف

من أشهر الأمراض التي من الممكن أن تتعرض لها بسبب الإجهاد الحراري ارتفاع درجات الحرارة، يجب عليك أن تطلب المشورة الطبية إذا لم تتحسن.

- أعراض الجفاف.

- عطش خفيف إلى شديد.

- جفاف الشفاه واللسان.

- انخفاض إنتاج البول أو لونه الغامق.

- الإسعافات الأولية للجفاف.

- شرب الماء كثيرا، وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين، والغازية و قم بفك الملابس الضيقة وإزالة الملابس غير الضرورية.

2- الطفح الجلدي

يحدث نتيجة الحرارة المرتفعة، ومن أعراضه وجود حكة، مع ظهور بقع حمراء صغيرة على الوجه، أو الرقبة، أو الظهر، أو الصدر، أو الفخذين.

- الإسعافات الأولية للطفح الجلدي.

- انتقل إلى مكان أكثر برودة وأقل رطوبة.

- حافظ على المنطقة المصابة جافة، وقم بإزالة الملابس غير الضرورية

- ضع ضمادة باردة.

3- الإغماء

من أشهر الأشياء التي يمكن أن تحدث لك أثناء الإجهاد الحراري.

الإسعافات الأولية للإغماء

- اجعل الشخص المصاب مسطحًا على الفور مع رفع رجليه قليلاً.

- لا ترفع الرأس.

4- الإرهاق الحراري

من الأشياء الشائعة عند ارتفاع درجات الحرارة هي الإرهاق الحراري، والتي يجب عليك استشارة الطبيب على الفور، وعدم الاستهانة بها.

أعراض الإرهاق الحراري

- الجفاف والعطش ونقص البول أو خروجه بلون داكن.

- التعرق.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الصداع والدوخة.

- غثيان.

- الارتباك أو ضعف الحكم.

- تنفس سريع أو قصير.

- سرعة النبض الضعيف أو خفقان القلب.

الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري

- انقل المريض إلى مكان بارد به هواء دائري.

- قم بإزالة الملابس الزائدة عن الحد.

- قم بفك الملابس الضيقة.

- وفر محلول "إلكتروليت" أو ماء.