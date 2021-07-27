الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العربية للإعلام»: «النهضة» أنشأت دولة موازية في تونس وشوهت ديموقراطيتها

حركة النهضة
حركة النهضة

تابعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، نزول الشعب التونسي لشوارع المحافظات التونسية وشوارع العاصمة رفضا لاستمرار تلاعب حركة النهضة -ذراع جماعة الإخوان-، بمستقبل البلاد عبر سيطرتها على الحكومة ومجلس النواب ودعوة حكومة هشام المشيشى للرحيل بعدما فشلت في مواجهة الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا.

وأكدت الشبكة، أن الشعب التونسي عبر بشكل حضاري وسلمي عن رغبته فى وقف احتكار حركة النهضة للعمل السياسي والمناصب العامة ومحاولتها خلق دولة موازية تنازع مؤسسات الدولة التونسية اختصاصاتها وعرقلة عمل السلطة التنفيذية وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن التونسي، وهو ما أدى إلى تشويه التجربة الديمقراطية في تونس.

وحذر برلمانيون تونسيين من خطورة دولة الإخوان الموازية في تونس/ وتحدثت النائبة عبير موسى في البرلمان عن تفاصيل تحرك حركة النهضة لبناء هياكل دولة موازية في تونس تحفز المجتمع على قبول حلول الجماعة في معالجة الأزمات، ليتم تحويل القوى الشعبية إلى قوة ضاربة يتم اللجوء إليها متى ما تطلب الأمر ذلك وذلك عبر التحكم في مناهج ونظم التعليم والتربية ووسائل الإعلام، والمؤسسات الخيرية، فضلا عن سيطرتهم على البرلمان والحكومة.

وأسهمت الشركات المملوكة لأعضاء حركة النهضة في تمويل شبكة كبيرة من الجمعيات الخيرية والمستشفيات والخدمات الاجتماعية التي تساعد في بناء الدعم الشعبي، كما حرصت حركة النهضة على بناء شبكة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني وسيطرت على دور العبادة وحاولت السيطرة على الصحف والقنوات الفضائية والمؤسسات الاقتصادية بهدف استخدامها للتأثير في توجهات الناس وقراراتهم، وتعظيم حضور الجماعة السياسي والمجتمعي وهى امور تناقض مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي.

وترى الشبكة أن المشهد التونسي تكرر في دول عربية أخرى خضعت لحكم جماعة الإخوان بعدما استخدمت الأداة الديمقراطية لممارسة الاحتكار السياسي وفرض "الأخونة" على القطاعات التنفيذية بهدف البقاء فى السلطة دونما اعتبار لقواعد الديمقراطية القائمة على التعددية وفتح المجال العام أمام كل القوى السياسية ودأبت على خلط الدين بالسياسة لتخويف الشعب من انتقاد الحركة وفرض سيطرتها المطلقة على الدولة.

واستنزفت حركة النهضة مقدرات الدولة التونسية طوال عشر سنوات، سعت فيها لتمكين عناصرها عبر الصراع الممتد مع القوى السياسية الأخرى، واستغلت أغلبيتها البرلمانية فى تحدى باقي سلطات الدولة لفرض أجندتها السياسية الخاصة ومصالحها على باقى سلطات الدولة مما أصاب تونس بالشلل وعرض حق شعبها فى الحياة والتنمية للخطر، وفق الشبكة.

وأكدت الشبكة، أن مظاهر الدولة البوليسية والتعذيب في السجون والفساد استفحلت فى تونس تحت حكم حركة النهضة، ورصدت تعرض حزبيين ونشطاء تونسيين معارضين للنهضة إلى تهديدات من جانب عناصر تنتمي للحركة بسبب معارضتهم للحركة، وتعرضت حرية الرأي والتعبير والصحافة لأزمات ضخمة بسبب تهديدات عناصر الحركة للإعلاميين وسعى الحركة من خلال سيطرتها على البرلمان التونسي إلى تمرير تشريع للتضييق على حرية التعبير في الفضاء العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي لغلق المجال على معارضتها التي تتزايد في أوساط المدونين والنشطاء التونسيين وبشكل يتناقض مع تعهدات تونس الدولية خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، ووصل الأمر إلى حد ضرب رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسى تحت قبة البرلمان التونسي مرتين بسبب انتقادها لحركة النهضة.

وطالبت الشبكة بإطلاق سراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي وإيقاف كل المتابعات الأمنية والقضائية في حقهم، ومحاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد على غرار الشهيدين هيكل الراشدي وعمر العبيدي، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وفتح ملف مستندات «الغرفة السوداء» التي اختفت تماما، والتي تكشف عن تورط راشد الغنوشي بشكل مباشر في اغتيال بلعيد والبراهمي.

وحذرت الشبكة أيضا من محاولة عناصر الحركة اللجوء الى العنف والإرهاب انتقاما من الشعب التونسى الذى لفظهم بسبب ممارساتهم الإقصائية غير الديمقراطية، داعية كل الأطراف إلى التمسك بالدستور والقانون والتوحد من أجل انقاذ الدولة التونسية ووقف النزيف الاقتصادي ومحاسبة شبكات الفساد التي تسببت في إفقار الشعب التونسي، أيضا على السلطات التونسية الالتزام بالقانون والدستور وإعلانات حقوق الإنسان التى وقعت عليها تونس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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