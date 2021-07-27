حصول 70% من البالغين في أوروبا على لقاح «كورونا»

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن 70% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي، حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي أثناء الإعلان عن الإحصاءات، إن "هذه الأرقام تضع أوروبا بين القوى الرائدة".

وأضافت أن نحو 57% من البالغين حصلوا على جرعتي اللقاح، مع ذلك تتفاوت الأرقام بصورة كبيرة في أنحاء الكتلة الأوروبية.

وفي رومانيا على سبيل المثال، حصل نحو 30% فقط من البالغين على جرعة من اللقاح، وفقا للمركز الأوروبي للحد من الأمراض والسيطرة عليها.

على النقيض، طعمت الدنمارك 60% بجرعتي اللقاح، ونحو 84% من المواطنين حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن.

وعلى الرغم من تحسن معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي، حثت فون دير لاين الدول والمواطنين على عدم التخلي عن الحذر في مواجهة الفيروس.

وأضافت" سلالة دلتا خطيرة للغاية"، مطالبة بأن يغتنم كل شخص فرصة الحصول على التطعيم.

ويشار إلى أن تفشي سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار، أدت لارتفاع حالات الاصابة بالفيروس في دول حول العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.