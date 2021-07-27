فلسطين تسجل 139 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن شفاء 62 حالة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة - في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إنه تم تسجيل حالة وفاة في غزة، فيما لم تُسجل وفيات في محافظات الضفة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 578 ألفا و364 شخصا، بينهم 409 آلاف و862 شخصا تلقوا جرعتين.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.