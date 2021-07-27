التشيك تتبرع لتايوان بـ30 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت جمهورية التشيك أنها ستتبرع بـ 30 ألف جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى تايوان؛ ما يجعلها ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك بعد ليتوانيا وسلوفاكيا.

وذكرت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية التايوانية قدمت الشكر لجمهورية التشيك على تقديم المساعدة في وقت تكافح فيه تايوان تفشي فيروس كورونا، وعبر مكتب الرئاسة التايواني أيضا عن تقديره للحكومة التشيكية، مشيرة إلى أن تايوان قد تبرعت بأكثر من مليون قناع للوجه وإمدادات طبية أخرى لجمهورية التشيك.

وكان مركز مكافحة الأوبئة المركزية التايواني أعلن أمس تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 15 ألفا و582 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.