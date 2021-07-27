الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استغلوا إجازة العيد.. تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق فى الشروق

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية الخالية من السكان خلال عطلة عيد الأضحى بمدينة الشروق.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة ومن خلالها تم تحديد هوية أحد المتهمين الذى أرشد عن باقى زملائه وتم ضبطهم وأمرت النيابة بحبسهم.

تفاصيل البلاغ 


وكانت قد وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق من الأهالى تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع خلال سفرهم فى عطلة عيد الأضحى، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه الذى أرشد عن باقى زملائه وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

    
عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

سرقة حبس قسم شرطة الشروق مدينة شروق قاضى معارضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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