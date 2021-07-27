غدًا.. «Jungle Cruise» فى السينمات المصرية

تعود السينما المصرية لاستقبال الأعمال الأجنبية من جديد بعد اختفاء الأعمال الجديدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك بسبب طرح أعمال ضخمة لنجوم السينما المصرية، وتبدأ الأعمال بعرض فيلم Jungle Cruise في السينمات المصرية غدا.

الفيلم الجديد Jungle Cruise يقوم على قصة «ديزني لاند» التي تدور أحداثها بحديقة الملاهي، حيث قارب نهري صغير يقل مجموعة من المسافرين عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطيرة.

الفيلم الجديد من بطولة عدد من النجوم العالميين على رأسهم كل من إيميلي بلانت ودواين جونسون وجيسي بليمونس وبول جياماتي وإدجار راميريز وفيرونيكا فالكون والفيلم من إخراج جومي كوليت وينتظر الجمهور العالمي الفيلم الأمريكي بشدة من أجل متابعة مغامرة جديدة من مغامرات الأعمال العالمية.

وكان مقررا أن يتم طرح الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن تم التأجيل لفيلم Jungle Cruise إلى تاريخ العرض الجديد في 28 يوليو 2021 الجاري بسبب انتشار COVID-19، وكان حيرام جارسيا تحدث عن السبب وعن لماذا تم تأجيل Jungle Cruise الذي يرتكز على لعبة ديزني الترفيهية التي تحمل نفس الاسم، بطولة دواين جونسون، وإميلي بلانت حيث كان من المقرر في الأصل عرض الفيلم في يوليو 2020، تأخر عرض Jungle Cruise حتى عام 2021، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أبريل.

وكان فيلم «Black Widow» الذي تعود به النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، آخر الأعمال الأجنبية التي عرضت في مصر قبل العيد وتدور الأحداث في الفيلم الجديد خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد كبير من النجوم على رأسهم، النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستون وفيلم Black Widow من تأليف ديفيد هايتر ومن إخراج كيت شورتلاند، وكان مقررًا أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن وباء كورونا أجل خطة شركات الإنتاج العالمية الكبرى وتقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.