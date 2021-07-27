نتيجة الدبلومات الفنية.. موعد إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع القلق الذي يسيطر على أولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية منذ انتهاء الامتحانات النهائية في يوليو الحالي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021

تحمل الأيام القليلة القادمة في طياتها إعلان نتيجة طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ( الثانوية العامة، والثانوية الفنية، ومدارس ما بعد المرحلة الإعدادية) للعام الدراسي الحالي (2020-2021) يسبقها بساعات قليلة إعلان أسماء الذين حصلوا على المراكز الأولى بجميع محافظات الجمهورية في الدبلومات المختلفة، وذلك قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ظهور النتيجة رسميًا ولكن من المتوقع أن تظهر خلال الأسبوع الحالي في موعد أقصاه يوم 31 يوليو الجاري، وذلك ليتمكن الطلاب من بدء التنسيق والتوزيع على الكليات والمعاهد.

رابط حصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم في الامتحانات

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عبر هذا الرابط( من هنا) الاستعلام الإلكتروني عن درجات طلاب الدبلومات الفنية في الامتحانات النهائية التي أجريت خلال الفترة من (21 يونيو الماضي واستمرت حتى 1 يوليو الجاري) وسط إجراءات احترازية صارمة داخل لجان مدرسية وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية التي دعت إليها جميع الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أنه لا يوجد حتى الآن علاج فعال للفيروس القاتل الذي يدمر الجهاز المناعي للجسم مما يتسبب في دمار كافة أجهزة الجسم.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

موعد إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021 و خطوات الاستعلام عن النتيجة من أبرز الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية والتي تتلخص فيما يلي:-