الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وقف 3 حالات بناء على الأراضي الزراعية بالغربية

وقف حالات بناء
وقف حالات بناء

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  قطور بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة قطور، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار "بدران"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شؤونها علاوة على رفع كميات من  القمامة.

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

فى إطار  اهتمامات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة/ الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير. 

وخلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك و تغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير و تركيب مواتير حركه جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك .

كما تم تغيير اسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم و تم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالإضافة الى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد وإصلاح الميزان البسكول وتزويده بشاشات جديدة بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال 3 ورديات وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.

وقف حماية حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ورفع مئات الاطنان القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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