الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية لـ84 ألف مواطن خلال النصف الأول من يوليو

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 84 ألفاً و618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 645عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 13 الف و713 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 17 الف و513 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى  تحويل 1175حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 الآف و959 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 الآف و668 مواطنا باسيوط، و3 الآف و716 مواطناً بمحافظة اسكندرية، و1545مواطناً بالاسماعيلية، و1491 مواطناً بالأقصر، و1394مواطناً بالبحر الأحمر، و6 الآف و935 مواطناً بالبحيرة، و5الآف و260 مواطناً بالجيزة، و4الآف و259 مواطناً بالدقهلية، و626 مواطناً بالسويس، و4الآف و112مواطناً بالشرقية، و2441 مواطناً بالغربية، و2905مواطناً بالفيوم.

وأضافت أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ 5 آلاف و685 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و569 مواطناً بالقليوبية، و4 آلاف و933 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و101 مواطناً بالمنيا، و2083مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و79 مواطناً ببني سويف، و290 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و88 مواطناً بدمياط، و3 آلاف و94 مواطناً بسوهاج، و1100مواطناً بقنا، و3 آلاف و487 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 798 مواطناً بمطروح.

الصحة الخدمة الطبية العلاج قافلة طبية المناطق النائية الخدمات الصحية

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وائل لطفي

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