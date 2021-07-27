الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه قنا» يبحث شكاوى انقطاع المياه عن قرية كرم عمران: سنحلها خلال أيام

المهندس رجب عرفة
المهندس رجب عرفة

تابع اليوم المهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، شكاوى المواطنين الذين يتضررون من ضعف المياه بنجع سالم بقرية كرم عمران.

وأوضح المهندس محمد بهاء مدير فرع قنا، أن المنطقة تتغذى من محطة مياه كرم عمران النقالي قدرة 2000 م3/يوم، وسبب ضعف وانقطاع المياه لوقوع النجع بمنطقة جبلية مرتفعة.

ووعد عرفة، أهالي نجع سالم بإنشاء خط مياه جديد بطول 1000م من محطة رفع كرم عمران بالظهير الصحراوي، وذلك لإنهاء هذه المشكلة نهائيا خلال أيام.

وكان رئيس شركة مياه قنا، أعلن أن الشركة قامت بتوفير خدمة “فوري” لشحن عدادات مسبقة الدفع، وكذلك تقسيط العدادت مسبقة الدفع على العملاء، وذلك تسيراً على المواطنين.

وأوضح حجم المشروعات التي تقوم بها الدولة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بمراكز (أبوتشت وفرشوط ودشنا وقنا وقوص)، حيث تم مؤخرا الانتهاء من إحلال وتجديد محطة القلمينا بمركز الوقف ومحطة مياه الجمالية بمركز قوص، وذلك لرفع كفائة وإنتاجية محطات المياه بقنا. 

وأكد أن الشركة بصدد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطات الحلة (١١ ألف متر مكعب/ يوم ) وجزيرة مطيرة ١ (٧٠٠٠ متر مكعب/ يوم) وجزيرة مطيرة ٢ ( ٢٥٠٠متر مكعب/ يوم)، والتي من المتوقع دخولهم الخدمة سبتمبر القادم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. 

صحي محافظ سبتمبر مشكلة محافظة قنا الأرض الصرف الصحي فرشوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي