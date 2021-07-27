رئيس «مياه قنا» يبحث شكاوى انقطاع المياه عن قرية كرم عمران: سنحلها خلال أيام

تابع اليوم المهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، شكاوى المواطنين الذين يتضررون من ضعف المياه بنجع سالم بقرية كرم عمران.

وأوضح المهندس محمد بهاء مدير فرع قنا، أن المنطقة تتغذى من محطة مياه كرم عمران النقالي قدرة 2000 م3/يوم، وسبب ضعف وانقطاع المياه لوقوع النجع بمنطقة جبلية مرتفعة.

ووعد عرفة، أهالي نجع سالم بإنشاء خط مياه جديد بطول 1000م من محطة رفع كرم عمران بالظهير الصحراوي، وذلك لإنهاء هذه المشكلة نهائيا خلال أيام.

وكان رئيس شركة مياه قنا، أعلن أن الشركة قامت بتوفير خدمة “فوري” لشحن عدادات مسبقة الدفع، وكذلك تقسيط العدادت مسبقة الدفع على العملاء، وذلك تسيراً على المواطنين.

وأوضح حجم المشروعات التي تقوم بها الدولة من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بمراكز (أبوتشت وفرشوط ودشنا وقنا وقوص)، حيث تم مؤخرا الانتهاء من إحلال وتجديد محطة القلمينا بمركز الوقف ومحطة مياه الجمالية بمركز قوص، وذلك لرفع كفائة وإنتاجية محطات المياه بقنا.

وأكد أن الشركة بصدد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطات الحلة (١١ ألف متر مكعب/ يوم ) وجزيرة مطيرة ١ (٧٠٠٠ متر مكعب/ يوم) وجزيرة مطيرة ٢ ( ٢٥٠٠متر مكعب/ يوم)، والتي من المتوقع دخولهم الخدمة سبتمبر القادم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.