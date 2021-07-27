لطلاب «الثانوية».. عادات صباحية قبل نزولك الامتحان 

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسط حالة من الفزع والقلق بسبب صعوبة الامتحانات مما يعرض كثيرين من الطلاب على عدم القدرة على مواصلة التحصيل، وبحسب موقع "Examweb" نرصد مجموعة من النصائح للطلاب قبل دخول اللجنة ، كالتالي:

النوم بقدر كافى

يجب أن تحصل علي قسط كافي من النوم قبل أداء الامتحان بعدد ساعات تتراوح من 8 إلى 10 ساعات خلال اليوم لزيادة التركيز، حيث أن عدم الحصول على الساعات الموصى بها يؤثر على الأداء المعرفي، بجانب الشعور بالمزاج السىء.

تناول المنبهات

تناول فنجان من القهوة او النسكافية قبل الدخول للامتحان لأن المنبهات تساعدك على التركيز وزيادة القدرة على تنشيط الدماغ لأنها تحتوى على الكافيين الذى يحفز الدماغ على تلقى المعلومات .

شرب الماء بكثرة

يجب تناول كميات كبيرة من الماء وايضا داخل الامتحان يجب أن تصطحب معك زجاجه بها ماء، حيث أن يستحوذ الماء على 75% من دماغ الانسان، لذا فان الإكثار من تناول الماء يساعدك على زيادة القدرة على التركيز وحفظ المعلومات واسترجاعها وقت الامتحان.

ممارسة تمارين خفيفة

ممارسه الرياضة من الأمور التي يجب القيام بها خلال قبل أداء الامتحان حيث أن ممارسة الرياضة تساعد علي الحد من القلق والتوتر الناتج عن الامتحانات، وذلك يمكن ممارسة اليوجا أو المشي في الصباح الباكر فاهذا سوف يجعلك منتعشًا، ويعزز ذاكرتك .



أطعمة تحتوي علي كربون منشط

يجب قبل اداء الامتحان التركيز على نوعية الغذاء الذي يحتوي على الكربون المنشط، مثل الأرز، البطاطس البورية، والفطائر.



أطعمة تحتوي علي مضادات أكسدة

يجب تناول الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة لحماية الخلايا العصبية، والأحماض الدهنية، "أوميجا 3"، التي تقوي الذاكرة، والبيض، والأسماك، والبعد عن الملح، وسلطة البنجر، وتناول الزبادي لأنه يعطيك اليقظة والنشاط والنوم الكافي.