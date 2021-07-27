الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

"آفاق" يستضيف الشاعر محمود الطويل والفنان فايد عبد العزيز

الشاعر محمود الطويل
الشاعر محمود الطويل والفنان فايد عبد العزيز

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية الشاعر محمود الطويل والموسيقار فايد عبد العزيز، في السابعة من مساء الأحد المقبل 1 أغسطس، في أمسية شعرية غنائية.

يأتي ذلك مع استئناف أنشطة وفعاليات نادي "آفاق" الذي تشرف عليه الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، فيما يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي.

يحضر الأمسية نخبة من من المبدعين والنقاد والمشتغلين بالشأن السياسي، فضلًا عن مرتادي نادي الأدب ومنهم: حسن بدوي، د. علي شوشان، الشاعرة أمينة عبد الرحمن، نجلاء مصطفى، رحاب الدين الهواري، أحمد عبد الفتاح.

يذكر أن الشاعر محمود الطويل صدرت له عدة أعمال شعرية ومسرحية إضافة إلى كتاباته للأطفال ومنها: لابد مصر يكون لها رمز وعلم، مصر يا وطني، عيونك سكة الفقرا، طرح الهوى، آخر العشاق، ضحكة عيونك وطن، رباعيات اليمامة، أبجدية الأقصى، حبظلم بظاظا، ولحن وغنى له الشيخ إمام عيسى: بناديلك ـ وصية ـ الأدباتي ـ يناير ـ انتم ناسي ـ بالإعدام ـ ياشمس عدّي ـ الإنتخاباتي

أما الفنان فايد عبد العزيز فقد لحن وغنى للعديد من الشعراء المصريين والعرب منهم: فؤاد حداد، صلاح جاهين، فؤاد حجاج، مصطفى الجارحي، عمر نجم، أحمد علي، أحمد فؤاد نجم، رجب الصاوي، وآخرون.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بجوار محطة مترو محمد نجيب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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