الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

النسخة 62.. هل يقتنص الأهلي الدوري من الزمالك "زي كل مرة"؟

الأهلي
الأهلي

صراع قوي على بطولة الدوري بين قطبي الكرة المصرية، إذ يتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ61 نقطة، وياتي الأهلي ثانيا بـ55 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

تصب كل المؤشرات حاليا في صالح النادي الملكي، لكن الساحرة المستديرة أثبتت مرة تلو المرة أنه لا قوانين فيما يتعلق بكرة القدم، ونستعرض معكم عدد المرات التي عاد فيها المارد الأحمر لاقتناص درع الدوري من النادي الملكي.

في موسم 1981-1982؛ تفوق الزمالك على الأهلي أغلب الموسم، لكن الأهلي تعادل مع الزمالك في مباراة قبل جولة من النهاية، وتوج النادي الأهلي بالبطولة بفارق ثلاث نقاط.

وفي موسم 1995-1996؛ تصدر الزمالك الدوري بفارق 9 نقاط عن الأهلي، وانسحب الزمالك في مباراة أمام الأهلي بدعوى هدف تسلل لحسام حسن، وفاز الأهلي ليتوج بلقب الدوري بفارق 4 نقاط.

شهد موسم 2011-2010 عودة جوزيه، بعد أن أنهى الزمالك الدور الأول بفارق 6 نقاط، ليعلن الأهلي عودة جوزيه لمنصب المدرب. الأهلي أنهى الموسم بفارق 5 نقاط، وحقق اللقب قبل جولتين من النهاية.

أما في موسم 2018 2019؛ احتل الأهلي قاع الدوري بسبب مؤجلاته، واعتلى الزمالك صدارة الدوري طوال تلك الفترة.

عاد الأهلي للصدارة بعد فوزه بمعظم المؤجلات، وحقق لقب الدوري الـ41 بفارق 8 نقاط عن الزمالك.

فهل يكرر الأهلي إنجازه ويقلب الطاولة على الزمالك؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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