الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«هيرميس»: إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح «سوديك» بـ343 مليون جنيه

هيرميس
هيرميس

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة،اليوم الثلاثاء، عن الإتمام الناجح للإصدار الأول لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك.

ولعبت المجموعة المالية هيرميس، دور المرتب الأوحد للإصدار الأول البالغ قيمته 343 مليون جنيه، كجزء من برنامج إصدار سندات التوريق الخاص بشركة سوديك بحد أقصى مليار جنيه يصدر على عدد من الإصدارات.

يذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 384 مليون جنيه مصري وتمثل قيمة الأقساط المستقبلية الخاصة بعدد 753 وحدة تم تسليمها في مشروع « Eastown Residences » بمنطقة شرق القاهرة، ومشروع «Caesar » بالساحل الشمالي. وقد لاقت سندات التوريق التي أصدرتها شركة سوديك إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث تم تغطية قيمة الاكتتاب لأكثر من مرة، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي لشركة سوديك في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تتمتع به المجموعة المالية هيرميس من سجل حافل بالإنجازات في مجال ترتيب وإصدار الدين.

وطرحت السندات على شريحتين، الشريحة "A" بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ طبقاً لشركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.55%، والشريحة "B" بقيمة 108 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.9%.

وتعليقًا على صفقة إصدار سندات التوريق، أعرب عمر الحموي، رئيس القطاع المالي بشركة سوديك عن سعادته بإتمام هذه الصفقة بنجاح، حيث يعكس الإصدار الأول لسندات التوريق الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرالتمويل، مع تعظيم الاستفادة من خفض أسعار الفائدة. وأكد أن الشركة مستمرة في طرح بدائل تمويلية مختلفة تتيح تحقيق النمو ودعم العمليات التشغيلية، مع المحافظة على قوة وسيولة ميزانية الشركة ومركزها المالي.

وتعليقًا على صفقة اصدار سندات التوريق، قال ماجد العيوطي العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الشراكة مع سوديك في أول إصدار لسندات التوريق قد لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين، وأضاف أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى حلول التمويل المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وأشار إلى أن هذه الشراكة مع كبرى الشركات في مصر مثل سوديك تساهم في ترسيخ قوة وتفاني فريق العمل على تنمية قدراتنا في مجال إصدار وترتيب الدين.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قامت بدور الضامن المشارك للاكتتاب إلى جانب كلاً من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. في الوقت نفسه، قام مكتب White & Case بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار، ويقوم البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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