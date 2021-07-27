الإمارات تُطلق بوابة إلكترونية لتقدير أعداد الطيور المائية في العالم

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بدولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأراضي الرطبة، بوابة إلكترونية لتقدير إعداد الطيور المائية في العالم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، أن هذه البوابة تعتبر "منصة تفاعلية إلكترونية تضم أحدث البيانات حول حالة وتوزيع مجموعات الطيور المائية في العالم".

وبحسب ما أوردته "وام"، تمت عملية الإطلاق بعد عقد جلسة نقاشية خلال ندوة عالمية نظمتها المنظمة الدولية للأراضي الرطبة بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي والتي قدمت دعماً مالياً لتطوير البوابة.

وتوفر البوابة الإلكترونية الجديدة، مع وجود أكثر من 870 نوعا من الطيور المائية، أحدث المعلومات حول تقديرات أعداد هذه الطيور، واتجاهات أكثر من 2500 مجموعة من هذه الطيور.

وتتنوع هذه الطيور، من طيور الفلامنجو الرائعة التي يمكن مشاهدتها بانتظام في الأراضي الرطبة الساحلية والداخلية في الإمارات، وطيور كركي ساروس المهيبة التي يبلغ طولها أكثر من 5ر1 متر مما يجعلها من أطول الطيور التي تنتشر في الأراضي الرطبة وحقول الأرز في جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وتشمل أيضًا أنواع الطيور المائية الأخرى، طيور الطيطوي والزقزاق، بما في ذلك زقزاق السرطان الفريد من نوعه الذي يتكاثر حاليًا في اثنتين من جزر أبوظبي البحرية.

ويتطلب الحفاظ على جميع هذه الأنواع توفر معلومات يسهل الوصول إليها عن حالتها وأنماط هجرتها لمساعدة الحكومات والباحثين على اتخاذ قرارات لحمايتها.

وقالت شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، إن البوابة الجديدة ستساهم في جعل الوصول إلى معلومات حول الطيور المائية الرئيسية أسهل بكثير للسلطات المعنية بإدارة ومراقبة هذه الطيور، مشيرة إلى أنها ستساعد في المحافظة على الحياة الفطرية على الصعيدين الوطني والإقليمي وفي جميع أنحاء العالم.