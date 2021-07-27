الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكوريتان تتفقان على إعادة قنوات الاتصال وتحسين العلاقات بعد جمود

الكوريتان
الكوريتان

وافقت حكومتا كوريا الشمالية والجنوبية على إعادة قنوات الاتصال المعلقة بينهما واتفقا على تحسين العلاقات، بعد جمود استمر عامين ونصف العام.
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية "لي جونغ-دو" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - بالقول إن الحكومة ترحب باستعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين ابتداء من اليوم بموجب اتفاق بينهما ، معبرة عن أملها في ألا يتم تعليق الاتصالات بين الكوريتين مرة أخرى، وأن يتمكن البلدان عبر خطوط الاتصال من مناقشة القضايا المختلفة العالقة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهما.
وأوضحت أنه جرت استعادة جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم، بموجب اتفاق زعيمي البلدين، مشيرة إلى أن زعيمي الكوريتين اتفقا عبر الرسائل الشخصية المتبادلة منذ أبريل، على اتخاذ خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة المتبادلة وتعزيز المصالحة من خلال استعادة جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين.
وكانت كوريا الشمالية قد فجرت في يونيو العام الماضي مبنى مكتب الاتصال المشترك ،في بلدة كيسونغ الحدودية احتجاجا على إرسال المنشورات المناهضة للشمال عبر الحدود من الجنوب،وأما الجنوب فانسحب من المبنى في يناير العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وحاول الاتصال بالشمال من مكتب سول داخل وزارة الوحدة،و لم يتمكن من ذلك .
 وفي سياق آخر.. أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 1365 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفا و 531 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2079.

وبلغ إجمالى عدد الاشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحى بعد شفائهم الكامل 168629 بزيادة 1264 عن اليوم السابق.

ووصل عدد المرضى الذين يعانون من حالة حرجة الى 269 بزيادة 25 عن اليوم السابق .

سول الكوريتان كوريا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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