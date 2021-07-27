الفريق أسامة ربيع يتابع المراحل النهائية من مشروع متحف قناة السويس

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المراحل النهائية من أعمال مشروع المتحف العالمي لقناة السويس وذلك قبيل تسليمه.

وكان في استقبال الفريق أسامة ربيع، المهندس مبارك منصور مبارك رئيس شركة المقاولون العرب قطاع القناة وسيناء والمهندس محمد عبدالله العلواني مدير المشروع.

ورافق رئيس هيئة قناة السويس، المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس ومدير إدارة الأشغال، والمهندسة سحر زغلول رئيس المتحف العالمي لقناة السويس وعدد من مسئولي إدارة الأشغال بالهيئة.

وأشاد ربيع، بالأداء المتميز للشركة في تنفيذ هذا المشروع التاريخي العظيم والذي يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث يجعله مقصدا سياحيا للزوار من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه فقد صرح المهندس مبارك منصور، أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهدة إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869 وتأهيله ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس وأضاف مبارك أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف كما أضاف أن العمل بدء بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى للأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة وجدير بالذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 أعمدة خشبية.